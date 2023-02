Le surf au Portugal

Bien que j’ai pu expérimenter le surf au cours de mon adolescence, il faut avouer que le temps passe vite, que je n’ai plus 20 ans et que cet été lorsque j’ai décidé de m’offrir une petite cession de vague lors de mon séjour au Portugal, c’était un peu comme si j’en faisais la première fois !

Comme je vous disais, ça faisait près de 20 ans que je n’étais pas monté sur une planche, mais en me retrouvant sur cette plage, aux alentours de Setubal, je n’ai pas pu résister à l’appel des vagues. J’ai donc pu louer une planche avec mon pote Rui et bien que ça ne fût pas simple de m’affronter à l’océan et que j’en suis sorti épuisé, j’ai tout de même passé un après midi remarquable. Je me suis régalé.

Comme le pays est vraiment très accueillant pour les surfeurs, vous trouvez des écoles et loueurs de matériel sur toute la côté, et ce n’est vraiment pas cher. Et les surfeurs le rendent bien au Portugal, car le pays est une destination très appréciée oar les pratiquants du monde entier.

Le Portugal offre une grande variété de vagues ce qui en fait un lieu de surf idéal pour les surfeurs de tout niveau et toutes spécialités.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les plages du Portugal, je vous conseille de découvrir ce très bon article du site du tourisme portugais. Si vous volez en savoir plus sur les plages à proximité de Lisbonne qui vous permettront de vous offrir une petite journée de surf lors de votre périple, je vous conseille la lecture de www.portugal.fr/Aller-a-la-plage-a-Lisbonne.html . Enfn, le dossier complet de visit Portugal sur le surf : www.visitportugal.com/fr/experiencias/surfing

Je vous souhaite de belles vagues. Pour ma part, c’est noté dans mon agenda et e vous en reparlerais surement, j’ai bloqué 10 jours au printemps pour retourner surfer là bas.